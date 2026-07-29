Отдел "Икономическа полиция“ към СДВР проведе специализирана операция, при която успя да предотврати пускането на пазара на близо 19 тона пилешко месо, негодно за консумация. Акцията е проведена в хладилна база в стопанския двор на село Подгумер, където е установено подготвено за разпространение забранено за човешка употреба месо. Заловени са и 16 тона масло с неизяснен произход, заявиха от СДВР.

"Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи, съвместно със служители от отдел „Икономическа полиция“, проведоха специализирана полицейска операция на територията на квартал "Гниляне" в Нови Искър, Софийско. Операцията е във връзка с получен оперативен сигнал за съхранение и разпространение на хранителни стоки с недоказан произход". Това заяви на брифинг началникът на сектор „Икономическа полиция” в СДВР Милен Христов.

По думите му в хода на операцията в складовата база били установени общо 35 тона хранителни продукти с недоказан произход към настоящия момент. "От тях 19 тона представляват пилешко месо. Върху кашоните с пилешкото месо следва да има етикет, който да удостоверява, че продуктът е предназначен за употреба от животни и е негоден за човешка консумация. Такъв етикет липсва", уточни той, цитиран от Нова тв.

Останалите над 16 тона храни са краве масло. "И при този продукт върху кашоните следва да има етикет, съдържащ информация, включително за срока на годност. Такъв етикет също не е наличен", обясни Христов.

Представителите на дружествата - юридическите лица, които следва да удостоверят с документи произхода на въпросните продукти, не са съдействали и не са представили никакви оригинални или други документи, доказващи техния произход. "За съдействие бяха привлечени и служители на Областната дирекция по безопасност на храните. Те са възбранили установените количества до изясняване на техния произход и предприемане на последващите действия, съгласно законовите им правомощия", заяви той.

По думите му "няма пилешко месо от количеството, което сме установили, което да е тръгнало към търговската мрежа". "Не можем да сме на 100 процента сигурни, но следим случая от известно време и наблюдаваме как ще се извърши доставката. Месото е с произход Бразилия, което е видно от установените един или два етикета. За маслото имаме противоречива информация. Производител е Дания, доставено е от Нидерландия, а търговецът е белгиец. Нямаме обаче никакви оригинални документи за това как е достигнало до територията на България", подчерта Христов.

Той изтъкна, че фирмата, която съхранява възбранените храни в склада, е регистрирана като извършваща дейност за търговия с храни за животни.