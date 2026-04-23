Върховният административен съд отмени ключов текст, касаещ оценяването на матурите в 12-ти клас. От правилата за оценяване на учениците отпада разпоредбата, според която оценките от зрелостните изпити са окончателни и ученикът може само да се запознае с тях, но не и да иска ревизирането им. Според съда тези разпоредби са приети незаконосъобразно. Решението излиза броени месеци преди провеждането на държавните изпити и изисква спешни мерки от страна на просветното министерство, коментират експерти.

Жалбата е подадена само срещу два текста от наредбата, свързани с оценяването на матурите, от ученичка, който е получил слаб 2. Съдът е преценил, че това я прави заинтересовано лице да оспорва правилата. В жалбата да атакувани само два текста от наредбата - разпоредбата, която гласи, че оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни и текстът, който регламентира как зрелостникът може да се запознае с оценената си работа. Това става в училището, в което е приключил обучението си, в срок, определен от директора, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Разпоредбата, която гласи, че оценките са окончателни, фигурира от самото приемане на наредбата. Самата наредба представлява държавен стандарт за оценяване на учениците и е изготвена на базата на новия по това време закон за предучилищното и училищното образование. Наредбата обаче е била внесена с доклад от заместник-министър без никакви мотиви, което е нарушение на закона за нормативните актове. Мотиви не са приложени и за втория атакуван текст, който определя реда за запознаване с оценените писмени работи. На тези основания съдът е отменил разпоредбите като незаконосъобразни. ВАС обаче не се е съгласил с преценката на долната инстанция, че актът е и нищожен, защото министърът е излязъл извън делегираните си по закон права и е уредил с наредба въпрос, който не е уреден в закона.

Тази година първата матура по БЕЛ е на 20 май, а втората задължителна матура - върху предмет по избор, е на 22 май.