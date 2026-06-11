По предложение на парламентарната група на “Прогресивна България” народните представители от Комисията по правни въпроси замразиха на първо четене депутатските заплати.

Възнагражденията ще бъдат намалени до нивата от месец март 2026 г., преди последната актуализация.





“Обществото очаква възстановяване на доверието, включително и в законодателната институция. Без излишна доза патос и популизъм, и в знак на солидарност със забавящия се темп на доходите на българските граждани, се налага ограничаване на ръста на депутатските заплати”, заяви Петър Витанов.

В подкрепа на предложението на първо четене гласуваха 17 депутати – „за“, без нито един „против“ или „въздържал се“.

Депутатите от „Прогресивна България“ смятат, че това действие е важен сигнал към обществото, което очаква прозрачност, солидарност и справедливост на всички нива в държавата.