Незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна е само върха на айсберга. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването, свързано с издирвания украински инвеститор Олег Невзоров и корпорация КУБ.

"Проверките на МВР няма да се ограничат единствено до незаконното строителство, а ще обхванат цялостната дейност на лицата, свързани с казуса, на територията на България. Службите работят и по установяването на евентуални данни за друга престъпна дейност, включително пране на пари", каза той.

успоредно продължава издирването на самия Невзоров.

"Продължаваме издирването на Невзоров, както и на други лица, свързани със случая. Категорично не мога да кажа къде е той. Информацията, която проверяваме, е, че не е в България“, посочи вътрешният министър.

"Изцяло, с помощта на останалите служби, изследваме дейността на тези хора в България – искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени и в друга престъпна дейност. Правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме", заяви Демерджиев.

Той потвърди, че има данни, че не на територията на комплекса са допускани общинските служители, изпратени да извършват там различни проверки. "Но в същото време няма данни те да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията", изтъкна Демерджиев. Сега, когато е получено това съдействие, е извършена проверка на място и констатациите са налице, допълни той.

Министърът на вътрешните работи намекна за политически чадър над инвеститорите на незаконния комплекс.

„Има данни за определена намеса на политическо ниво, но това трябва да го провери председателят на ДАНС, а също и за „пране на пари“, отбеляза той. Относно оттеглянето на заповедта за изгонването на украинския бизнесмен, Демерджиев, каза, че не е спазен нито редът, нито има съответна информация, която да обоснове подобно решение.

На въпрос на колко високо ниво е била политическата намеса, Демерджиев отговори: "На толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС".