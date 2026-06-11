Община Царево изготви спешно отговор до прокуратурата в Бургас, след като по-рано днес окръжните магистрати настояха местните парламентаристи да отменят решението си за отдаването под наем на терени в местността "Бутамята" край Синеморец.



Ето какво гласи отговорът на Община Царево:



Прокуратурата има право да оспори пред Административен съд - Бургас решенията на Общински съвет - Царево за определяне на местата за разполагане на кемпери, каравани и палатки, които счита за незаконосъобразни.

Да отбележим, че тези решения на Общинския съвет вече са били изпратете на вниманието на Областна управа - Бургас и на Прокуратурата (на 24.02.2026 г.) за контрол и не са оспорени или спрени като незаконосъобразни.

На наемателя на “Бутамята” са съставени актове за административни нарушения от РИОСВ-Бургас и от Община Царево.

Незаконосъбразност се прогласява с решение на Съда, а не с внушение от Прокуратурата и то за решения, които са им били предварително изпратени и по които не са констатирали нарушения.

Община Царево ще се съобрази с решението на Българския съд по прилагането на тази нова Наредба на Министъра на МРРБ за разполагане на кемпери, каравани и палатки.