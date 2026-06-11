Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения взе единодушно решение да се изисква цялата информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за корпорация КУБ, съобщи пред медиите председателят Румен Миланов („Прогресивна България“) след закрито заседание на комисията.

Според Миланов, информацията е достатъчна, за да се стигне до арести. "Запознахме се достатъчно подробно с дейността на ДАНС. Тепърва ще има да се изясняват много неща по този казус. Ясно е, че някои служби не са си свършили работата", каза още Миланов, цитиран от БТА.

Той допълни, че ДАНС и службите имат информация къде е се намира собственикът на КУБ, украинският гражданин Олег Невзоров. По думите на Миланов не може да се каже, че КУБ може да застраши националната ни сигурност, но показва, че има пропуски по тази линия.