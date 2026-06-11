Детската болница ще отвори врати, касае се за административна процедура в момента. Очакваме разрешението на Министерството на здравеопазването и на база на него НЗОК ще излезе с решение. Накратко казано- по закон решението на НЗОК трябва да се вземе след МЗ.



Това обяви днес в профила си в социалната мрежа Фейсбук кметът на Бургас Димитър Никово. И подчерта: Болницата е готова, оборудването е купено, екипът е сформиран! Остават задължителните административни процедури, с които да се получат съответните подписи. Това е!



Николов е категоричен, че Бургас ще има детската си болница. "Това, което зависи от нас е свършено. Убеден съм, че държавата ще финализира до седмици административния процес. Няма връщане назад", обяви градоначалникът.