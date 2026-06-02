Почина политикът, писател и бургаски депутат Любен Дилов - син. Тъжната новина стана ясна от публикация в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция.

Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", пише Борисов.

Любен Дилов-син ни напусна на 61 години. Той е един от най-кооритните, артистични, интелигентни и борбени фигури, както в политическия, така и в културния живот. През месец април бе отново кандидат за депутат от Бургаски регион, бе избран за 52-ото Народно събрание. Броени дни след това той получи инфаркт, докато е на почивка в Италия.

Водеши политически фигури от Бургаски регион изразиха днес искрените си съболезнования и подчертаха значимостта на дейността на Любен Дилов в защита на местните каузи.