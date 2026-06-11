Полицейски служители от Териториалния инспекторат на Граничната полиция в Гюргево откриха в четвъртък след проверка сумата от 343 700 евро, скрита в специални отделения в микробус, тръгнал към България. Според съобщението на румънската полиция, шофьорът е украински гражданин, който е издирван от украинските власти за арест.

На 10 юни 2026 г., около 15:50 ч., служители на гранична полиция от Териториалната служба на Гранична полиция Долж, в сътрудничество с колеги от сектор Гранична полиция Калафат, извършиха действия тип BLITZ на DN 56 - в близост до пункта за събиране на пътни такси на моста Калафат-Видин, съобщиха властите и публикуваха видео от акцията близо до българската граница.

Така те спрели за проверка микробус, регистриран в Румъния, управляван от 45-годишен украински гражданин, пътуващ по маршрута Румъния-България.



След проверки в базите данни е установено, че за името на водача е активен сигнал, издаден от украинските власти, и е издадена заповед за арест.



По време на разследването граничните служители са извършили щателна проверка на превозното средство, като са открили 343 700 евро, скрити както вътре в микробуса под елементите на каросерията, така и отвън, под страничните панели.

Цялата сума пари е иззета за по-нататъшно разследване, а превозното средство е задържано. Образувано е наказателно дело за пране на пари, като разследването се провежда под координацията на прокурора от прокуратурата към Трибунала на Долж.

Украинският гражданин е предаден на служители от полицейския инспекторат на окръг Долж, за да продължат законовите процедури.

"Задържането е стана и благодарение на ефикасното сътрудничество между националните структури и обмена на информация, осъществен чрез каналите за международно полицейско сътрудничество, в контекста на прилагането на достиженията на правото от Шенген, което допринесе за повишаване на нивото на безопасност", подчертават от Гранична полиция на Румъния.