Специализиран екип от Военноморска база - Бургас е обезвредил останки от безпилотен летателен апарат на 14 морски мили източно от нос Колокита, който се намира само на на 2 километра от град Созопол.

Останките от дрона са открити от рибарски кораби.

Те са били унищожени на място поради опасения за остатъчни взривни вещества.

"Действията на военнослужещите под ръководството на к-н III ранг Димитър Стоянов са инициирани по искане на Областна администрация Бургас и с разрешението на началника на отбраната. Групата за обезвреждане е действала в изпълнение на заповед на командира на Военноморските сили. Действията по унищожаване са преминали при стриктно спазване на мерките за безопасност", посочват от МО.