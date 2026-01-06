Бургаският районен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение- задържане под стража на Антон Иванов, известен като Тони Бореца по обвинение за неизпълнение на заповед за домашно насилие. Иванов, твърдят магистратите, е нарушил съдебна заповед, според която му било забранено да доближава приятелката си на разстояние по – малко от 50 метра. Тя му била връчена на 20 август, а на 29 декември м.г., Бореца отишъл до жилището на жената, като по този начин заповедта.



Припомняме, че Иванов бе задържан през февруари м.г., след като при проверка в „Меден рудник“ в джипа му бяха открити амфетамини и пистолет. През май той отново бе арестуван, този път за нарушаване на ограничителна заповед заради домашно насилие.