Пудели с пачки и турско кафе с картонени фигури на бившите министър-председатели акад. Николай Денков и Кирил Петков, бившият председател на "Да, България" Христо Иванов, както и бившият финансов министър и настоящ лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Това са само част от експонатите, които посрещат посетителите в емблематичния кабинет 222А в Народното събрание (НС) на лидера на ДПС, Делян Пеевски, превърнат в "Музей на сглобката".

Припомняме, че така наречената "сглобка" (управлението на ПП-ДБ с подкрепата на ГЕРБ-СДС и ДПС) управлява България в рамките на правителството с премиер Николай Денков. То беше гласувано от Народното събрание на 6 юни 2023 година и встъпи в длъжност ден по-късно. Оставката на кабинета бе внесена на 5 март 2024 г., като той продължи да изпълнява функциите си до избора на служебно правителство в началото на април 2024 г.

Управлението беше базирано на споразумение за ротационен премиер - Николай Денков (ПП-ДБ) през първите 9 месеца и Мария Габриел (ГЕРБ-СДС) за следващите 9 месеца. "Сглобката" се разпадна при процедурата по ротация през март 2024 г., когато не беше постигнато съгласие за нов състав на Министерския съвет (МС), което доведе до предсрочни парламентарни избори.

Какво може да се види в "Музея на сглобката":

Обща снимка от 28 юни 2023 г. на Делян Пеевски, тогавашният правосъден министър Атанас Славов, Надежда Йорданова, Христо Иванов, Атанас Атанасов и Кирил Петков на лидерска среща за промените в Конституцията;

Брифинг на Николай Денков като министър-председател и Делян Пеевски, лидер на ДПС, след среща с протестиращите миньори и енергетици;

Делян Пеевски, Бойко Борисов и Кирил Петков на среща с украинския президент Володимир Зеленски;

Среща на президента Зеленски с представители на евроатлантическите партии по време на визитата му в София;

Асен Василев и Бойко Рашков в ролята на пудели с пачки.

Ренета Илиева, главен специалист към групата на "ДПС-Ново начало", обясни пред News.bg, че ежедневно има различни групи, които влизат в "Музея на сглобката" в парламента.

Народни представители от другите парламентарно представени партии също го посещават - без парламентарната група на ПП-ДБ. "За тях музеят е хит. Водят дори техни външни посетители, а тези дни дойде дори посланикът на Иран, който влезе с преводач", посочи Илиева.

Най-новият експерт, както се изрази Ренета Илиева, в "Музея на сглобката", са "пуделите с пачките" - всичко, което бе изтекло от разследване на Afera.bg по снимките с тогавашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков и главния секретар на МВР по онова време Живко Коцев и цялата схема с контрабандистите на Паскал през Агенция "Митници".

На главното бюро в "Музея на сглобката" са представени всичките 33 законопроекта, които са били подписани по време на "сглобката", така че да бъдат видимо за всички посетители, че са съгласувани между ГЕРБ, ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало".

"Музеят на сглобката" работи от сряда до петък - тогава, когато се провеждат и самите пленарни заседания на Народното събрание.