Лидерът на СДС Румен Христов потвърди, че партията ще се яви на предстоящите избори в коалиция с ГЕРБ. В предаването „Лице в лице“ той съобщи, че решението е било взето единодушно на Национален съвет на формацията.

„В събота имахме Национален съвет, който определя формата на явяване, и единодушно беше решено да продължим в коалицията ГЕРБ–СДС“, заяви Христов.

Той посочи, че СДС не се чувства представена в служебния кабинет, тъй като никой от участниците в съставянето му не е провел разговори с партията. Въпреки това лидерът на СДС отбеляза, че вижда положителни сигнали в част от назначенията и подчерта проевропейската ориентация на някои от министрите, които познава.

По думите му кабинетът включва хора, свързвани с различни политически сили, и няма нищо притеснително в това политическата принадлежност да се признава открито.

„Не виждам защо има притеснение, че има представители на партии, а се казва, че те са там само като експерти“, коментира той и пожела успех на правителството.

По повод искането за освобождаване на главния секретар на МВР Христов заяви, че не е изненадан, тъй като министърът носи отговорност за екипа си.

„Колкото и болезнено да е, министърът прави своя екип и не можем да се сърдим“, каза той.

Относно работата на МВР покрай трагедията „Петрохан–Околчица“, Христов призова да се изчакат резултатите от разследването.

„Разследванията не са лесни и не могат да станат бързо. Вярвам на професионалистите“, добави лидерът на СДС.