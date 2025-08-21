Окръжен съд – Бургас гледа момента мярката за неотклонение на 52-годишния Христо Раев – капитан на парашути, Камен Тенев на 45 години - моряк и Петко Стефанов на 52 години, задържани след трагедията с детето, паднало от парашут в Несебър.

Към настоящия момент тримата обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност - за смърт при професионална непредпазливост, за което се предвижда наказание от 1 до 6 години. Рботим по всичи версии, разследването е в много начален етап, предстои изготвянето на експертиза. Считам, че съгласно събраните доказателствени материали по делото налагат най-тежката мярка -задържане под стража“, заяви Сузана Койнова – прокурор.

На въпроси дали има документи за полета с парашута, имало ли е касов бон, тя каза, че разследването е в много начален етап.

В зарата стана ясна, че са представени дискове, които ще бъдат разгледани преди да се произнесе съда, каза съдия Мартин Баев. На обвинямите, прокуратурата и адвокатите бяха пуснати кадри към момента на излитане на парашутаи лодката, както и сники, свалени от мобилен телефо, предадени доброволно, както и 19-секунден видеозапис със звук, който прекъсва.