Христина - жената, блъсната от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт.

Информацията за състоянието на пострадалата и 4-годишното ѝ момченце сподели и музикантът Константин Кацаров.

"Мартин е в критично състояние, но се бори", написа Кацаров във Фейсбук.

Припомняме, че преди седмица тийнейджър с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в курортния комплекс, след което се заби във фасада на хотел, като рани още един човек. Всички бяха настанени в болницата в Бургас.

На 34-годишната жена бяха направени няколко операции, но тя и детето ѝ останаха с опасност за живота. Стана ясно, че шофьорът е 18-годишен син на полицейски служители. Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който беше пуснат под домашен арест.