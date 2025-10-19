Кола падна в изкоп във Видин, като от полицията в града уточниха, че автомобилът е самокатастрофирал.

В колата са пътували двама млади мъже. Сигналът е подаден минути след полунощ.

Водачът е тестван за алкохол, а пробата му е положителна - над 1.2 промила. Пробата за наркотици е отрицателна. Мъжът е задържан за срок от 24 часа, предаде Нова тв.

Пътувалият с него е настанен във видинската болница, без опасност за живота. Извършен е оглед на мястото и е образувано досъседно производство.