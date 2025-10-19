Победителката в една от категориите на конкурса "Мис Пазарджик" е елиминирана заради "купен вот". Става въпрос за участничката, получила най-много гласове за „Лице на публиката“, съобщиха организаторите на конкурса в профила му във фейсбук.

„След внимателна проверка установихме, че част от получените харесвания по време на онлайн вота са били резултат от неавтентична активност („купен вот“), изкуствено увеличаване на харесвания и манипулация. За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят“, съобщават организаторите.

След обективна преценка екипът на „Мис Пазарджик“ е решил титлата „Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания, тъй като нейният резултат отразява коректен и автентичен вот, посочват организаторите.

Скандалът с „Мис Пазарджик“ е поредният в града след изборите за общински власти там. След като ДПС-Ново начало спечели вота, а ГЕРБ останаха шести. Вотът доведе до трус в коалицията, и до оставката на директора на ОДМВР в Пазарджик.