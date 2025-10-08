Днес, след дълго боледуване, ни напусна един от най-обичаните лекари в гр.Айтос - Д-р Венелин Каменски. За своята над 50-годишна практика той даде живот на хиляди деца в Община Айтос, дъобщиха от болницата в града. "Остава в сърцата ни като човек, за когото лекарският дълг бе преди всичко друго. Самоотвержен и отдаден на професията, той денонощно беше посветен на Родилно отделение към МБАЛ Айтос, готов да помогне не само с медицинските си познания, но и с човещина и разбиране. След своето пенсиониране и закриване на Родилно отделение Д-р Каменски продължи да работи като ординатор в болницата.

Светъл път и мир на душата Ви, Д-р Каменски!", скърбят колегите му.