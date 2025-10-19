Изпълнителна агенция (ИА) „Автомобилна администрация“ започна проверка по случая със загиналите в петък край Созопол три момчета на 17 и 18 години. Ще бъдат провери всички налични документи и видеозаписи на положените изпити от 18-годишния водач на автомобила, който беше забит в дърво и смачкан до неузнаваемост.

„Започна проверка на положения от него изпит за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Ще проверяваме как е преминало изпитването по теория и практика по време на шофьорския курс. Въпросният е започнал на 11 май и е приключил на 11 юли“, каза пред журналисти в Бургас изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов.