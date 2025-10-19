Държавната администрация да се съкрати с 30 хиляди души.

Това е едно от предложенията за ограничаване на бюджетните разходи, които предлага финансистът и бивш вицепремиер Николай Василев в предаването "120 минути" по БТВ.

Василев предупреди, че ако не се ограничи бюджетният дефицит, ни очаква румънски сценарий.

И даде съвети как да стане това.

Според него, освен намаляване на чиновниците, трябва да се спрат държавните пари за тока на бизнеса.

Кнцесии на всички ВиК-та - е друга мярка, която предлага финансистът. Според него държавните ВиК-та няма да осигурят вода за гражданите.

Василев съветва още държавната машината да мине на режим на спестовност.

„Сигурно си спомняте, че от последните 4 години и половина аз светвам най-голямата „червена лампа“, която става все по-интензивна. Други хора постепенно се сетиха да се включат. През последната седмица - и Международният валутен фонд, и управителят на БНБ. Ставаме все повече. Няма никой, който да твърди обратното. Всички знаем, че ситуацията в бюджета е тъмночервена“, коментира Николай Василев.



Той припомни, че правителството на Виденов е най-неуспешното правителство на Българския преход – символ на голямата катастрофа и големия провал.



„То управлява две години. През първата година на своето управление, когато нещата започнаха да се влошават, дефицитът им беше 3,9% от БВП. На това правителство вървим към 8% - тъмночервена ли е лампата, мига ли, какво да кажем“, попита икономистът.



По думите му дефицитът отива на 15 милиарда или повече.



Николай Василев посочи и "счетоводните хватки" на кабинета - увеличението на капитала на държавните дружества и 500 милиона лева авансов данък от банките за следващата година.



Като "голяма червена лампа" той определи Българската банка за развитие, в която правителството е изсипало 4 милиарда лева капита - "колосална сума за една банка".



"Те минават като капитализация на дружество, а не като държавен разход", посочи икономистът.



"Това са пари, които няма да са за развитие на някаква банкова дейност, а чисти бюджетни разходи", отбеляза той.



"Това не е никаква банка за развитие, а пари, които политиците имат под масата, с които да правят каквото си искат", посочи Николай Василев.



"Дори с тези шмекерии ние пак сме зле. Ние взехме част от приходите за следващата година, които тогава няма да получим. Догодина какъв ще е бюджетът", попита риторично финансистът.



“България фискално беше много добре. Беше шампион в Европа по всякакви показатели до преди няколко години. Засилихме се надолу по парзалката. Всяка година от 2021 г. досега все е по-зле. Румъния, която ни изпреварила и ние им завиждахме за толкова много неща, в момента закъсва бюджетно - освен че има политически кризи, ще има здраво рестрективен бюджет с много болка, което нямаше нужда да се случва нито в Румъния, нито в България“, добави Николай Василев.



„Ако продължим още по пързалката надолу, ще изпреварим Румъния, която може би сега ще вземе мерки, и ще се запътим към Франция. За справка - Франция получи още едно понижение на кредитния рейтинг сега през този уикенд. В един момент България, ако малко шампионски вървеше още нагоре, щяхме да се изравним почти по кредитния рейтинг с Франция. И накрая Гърция - това е финалната катастрофа на лавината. Това е дъното“, каза в заключение Николай Василев.