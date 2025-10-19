Почина Магдалена Ташева. За кончината ѝ съобщиха нейни близки и колеги в социалните мрежи.

"С тъга научих, че от този свят след кратко боледуване днес си е отишла още една патриотична душа - на журналиста, публицист и политик Магдалена Ташева. Магдалена имаше невероятен борбен дух и гражданска непримиримост", това написа във фейсбук Димитър Байрактаров.

"Тя бе част от гражданския съвет за провеждане на референдум за спасението на българския лев. Сега ще помага и от небесата на другия свят.

Почивай в мир, Магдалена!, пише Байрактаров.

Своята скръб изразиха и Георги Зафиров:

"Сбогом на един достоен човек и истински патриот — Магдалена Ташева

С дълбока тъга научих, че днес, след кратко боледуване, от този свят си е отишла Магдалена Ташева — журналист, публицист, политик, но най-вече човек с горещо българско сърце.

Магдалена беше олицетворение на борбеността и непримиримостта — qualities, които рядко срещаме в днешното време. Гласът ѝ звучеше ясно и уверено в защита на българската кауза, а делата ѝ оставиха следа в общественото пространство. Беше и сред онези, които неуморно се бореха за провеждането на референдум за спасяването на българския лев — кауза, която за нея беше повече от политическа, беше лична, национална.

Днес загубихме не просто личност, а съвест, която не се страхуваше да говори.

Но може би — както обичат да казват старите хора — сега ще помага и оттам горе, от един по-добър свят.

Почивай в мир, Магдалена. България няма да забрави гласа ти".

Петя Георгиева също потъна в скръб заради кончината на Ташева: "Отиде си Магдалена Ташева! Изключителен колега, истинска българка! С нея бяхме рамо до рамо, в нелеки битки и по трънливи пътища.

Тъжно ми е, все повече достойни българи си отиват! Леко да ти е Магда, дано видиш мечтаната победа от горе!".

Коя бе Магдалена Ташева?

Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците "Пари", "Монитор" и "Атака". Автор на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. Водеща на предаването "В окото на бурята" по телевизия "Алфа" до февруари 2022 г.

Член е на Централния сбор на ПП АТАКА. Депутат в XLII Народно събрание на Република България, заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране. Депутат в XLIII Народно събрание от ПП Атака.

Последната дейност на Ташева бе като журналист на свободна практика със собствен Youtube канал и предаване. От 2022 г. работи в телевизия "България 24" и води предаването "Срещу течението", а от 2023 г. – "Полюси".

Поклон пред паметта ѝ!