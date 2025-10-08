Прокурор при Софийската районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 31-годишния учител по физкултура от столично училище за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14 години.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29.07.2025 г. в хостел в ж.к. "Студентски град" в гр. София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст, ученичка от същото училище.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.151, ал.1, от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години, пише на сайта си bTV..

Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние учителят и момичето са водили кореспонденция в интернет в продължение на месеци.