Високи хонорари ще си позволи да плати Община Варна за участието на DARA и Папи Ханс в празничния концерт по случай Деня на Варна, съобщава БГНЕС.

Община Варна ще плати 35 000 евро за участието на DARA и 36 000 евро за изпълнението на Папи Ханс, показва план-сметката за събитието, която Комисията по “Култура и духовно развитие“ към Общинския съвет в морската столица разгледа на заседанието си в четвъртък.

Концертът ще се проведе на 15 август в зоната на Пантеона, а общият бюджет на събитието е 153 420 евро.

В представената план-сметка участието на DARA и шестима танцьори е изчислено на 42 000 евро

Участието на хедлайнер е на стойност 36 000 евро, за момчетата от групата Innerglow са предвидени 5000 евро, а за The Center World - 2500 евро.

В план-сметката участието на DARA е посочено като “участие на DARA и балет от 6 танцьори“ на стойност 42 000 евро, докато в отделно посочената стойност за изпълнителката е заложена сумата от 35 000 евро. Хонорарът на Папи Ханс е 36 000 евро.

Тазгодишният концерт ще има и специален момент за DARA. На 15 август певицата ще получи званието “Почетен гражданин на Варна“. Отличието идва след победата ѝ на “Евровизия“ с песента “Bangaranga“.

В план-сметката на Варна са включени още разходи за сценично осветление - 17 040 евро, LED екрани - 16 850 евро, монтаж и демонтаж на сцената – 5400 евро, охрана, медицинско и противопожарно обезпечаване, полицейска охрана, авторски и сродни права, фотозаснемане и изхранване на артистите.

Общата сметка за празничния концерт на 15 август възлиза на 153 420 евро.

Хонорарите на артистите предизвикаха дебат

Дебат предизвикаха и предвидените хонорари на артистите. Част от общинските съветници във Варна поставиха въпроса защо Дарина Йотова - Дара ще получи възнаграждение, съпоставимо с това на Папи Ханс.

Обсъден е бил и хонорарът на изпълнителя в размер на 36 000 евро, като беше изразено очакване финансовата комисия да предложи неговото намаляване и той да бъде предоговорен.

Припомняме, че на предходното заседание на Общинския съвет предложението за финансиране на концерта не беше одобрено заради липсата на достатъчно информация относно програмата, организацията и участниците в събитието.

След положителното становище на комисията по култура предложението предстои да бъде разгледано и от постоянната комисия по финанси.