Хотели надуха цените за Нова година, но независимо от скъпотията, добрите места вече са напълно заети. Най-търсени отново са зимните курорти - Банско, Боровец и Пампорово, както и спа дестинациите - Велинград, Павел Баня, Сандански и Баня, Разложко.

Цените са с 10-15% по-високи от миналогодишните, за същите условия, предоставяни през 2024 г., сочат данни на туристическия бранш. Предпочитаните самостоятелни вили може да бъдат наемани за суми от 1000 лв. до над 6 хиляди лева за повече хора, обикновено за три нощувки.

Рекордьор по цени отново е Велинград. Там апартамент от 200 кв. м се предлага за 14 000 лв. за тридневен престой. Апартаментът разполага със собствена сауна. На първия етаж има просторен хол с всекидневна. На втория етаж има три отделни самостоятелни спални, със санитарни възли, като едната спалня е по-интересна, има вана в средата на стаята. Апартаментът реално може да събере 8 възрастни. Той е ангажиран още преди месец.

Един от най-луксозните хотели в спа столицата на България, в който не се допускат деца, предлага тридневен престой срещу 4283 лв. до 7803 лв. Цените на стандартни стаи в петзвездните хотели на Велинград варират от 2800 за стандартна стая до 7000 лв. за апартамент. В много от хотелите, където са останали незаети места, вървят намаления, които са от 300 до 1000 лв. на тридневен пакет, коментираха пред “Труд news” туроператори, които правят резервации за български и чужди курорти.

В Хисаря могат да се намерят по-евтини предложения. Един от новите хотели там кани за посрещане на 2026-а с три нощувки със закуски и вечери за двама в стая без балкон за 2600 лв.

В петзвезден хотел в друг наш известен СПА курорт - Павел Баня, предлага двойна икономична стая срещу 2000 лв. за три нощувки, а апартаментът върви по 3300 лв. В един от най-лъскавите балнеокомплекси на село Баня, Разложко, цените започват от 4347 лв., като това е с включена 10% отстъпка за ранно записване (до 30 ноември). Очевидно има достатъчно платежоспособни кандидати, защото на сайта пише, че местата вече са изчерпани.

В Банско, Пампорово и Боровец най-бюджентите предложения започват от 400-500 лв. на човек и стигат до 3700-4800 лв. За тридневен престой.

Туроператори съветват много внимателно да се провери дали купуването на “пакет” включва самата новогодишна вечеря - често тя е отделно платима (може да добави 150-400 лв./човек).

Сравнение с офертите за посрещане на 2026-а година в чужбина показва, че за цени като горепосочените и дори по-ниски, при това с двойно повече нощувки и с включен транспорт, семейство може да си подари новогодишна ваканция в Турция, Египет, Тунис, Испания.

Цените зад граница на най-масовите дестинации за новогодишните празници варират според изискванията на клиента. Най-ниската цена за хотел е около 150 евро за нощувка, но може да стигне и до 8-9 хиляди за 4 нощувки, с празнична програма и ползване на останалите услуги в хотела.

Три нощувки за двама в Албания с новогодишна вечеря струват 695 лв. на Албанската ривиера в Голем Дурас. Пътуването е с автобус, а времето за пристигане е 7-8 часа.

За Черна гора има оферти за 3 нощувки в 4-звезден хотел за 980 лв., също с включен превоз с автобус.

Посрещането на празниците в Испания, в Коста де ла Лус, за 6 нощувки ол инклузив, с включен самолетен полет и новогодишна вечеря струва 2400 лв. на човек.

В Грузия предлагат за 3000 лв. 5 нощувки ол инклузив със самолет. А в Турция за 4 нощувки пълен пансион с празнична вечеря и шоу програма, както и включени застраховки и самолетен билет, искат около 2400 лв. на човек.

Малкото работещи хотели в курортите край Варна и тази Нова година ще са пълни с българи и румънци. Оферти има за всеки джоб - тридневната ваканция варира от 500 до 1400 лв. на човек.

В най-евтиния тризвезден хотел на Златни пясъци базата вече е изкупена. Масовите цени на пакетите в курорта са ол инклузив с включена празнична вечеря и програма, брънч и ползване на вътрешен басейн, сауна, парна баня и варират от 710 до 780 лв. на човек. Към тях трябва да се прибавят и 20-25 лв. на ден за паркинг, ако гостите пристигат с кола. На Св. Св. Константин и Елена, където хотелите имат минерални басейни, тридневните пакети с всичко включено в цената са между 780 и 860 лв. на човек. В няколко луксозни целогодишно работещи хотела с модерни СПА центрове в двата комплекса, където ще гостуват популярни родни изпълнители, формулата е друга - полупансион, а цените на тридневната ваканция са 1300-1400 лв. Същата като дни празнична почивка в два 5-звездни хотела на Албена, които също предлагат полупансион, струва 937 лв. и 1040 лв.

Най-бюджетният вариант в града са баровете. Популярни нощни заведения продават куверти за 90-120 лв. с включени коктейлни хапки, ядки, новогодишна баница, алкохолна и безалкохолна напитка и намаления при поръчка на бутилки. Двойно повече излиза резервацията за ресторант, но масово се предлагат детски менюта, които са 50% по-евтини от стандартния куверт. В най-скъпите предложения от 250 лв. фигурират богати менюта, приготвени с фермерски продукти. Но има и квартални кръчми, които без програма и с базово меню събират големи компании срещу 50 лв. на човек. Намират се, макар и единици, ресторанти с морска гледка и куверт от 120 лв.

Много варненци използват празничните дни, за да пътуват до Еленския Балкан, планинските курорти, а други отиват в южни страни. Петдневна почивка с чартър в Турция или Египет, например, излиза от 900 до 1200 лв. - колкото три дни ваканция край Варна. Голям интерес има към новогодишен тур до Белек, където за празника са ангажирани да пеят братя Аргирови и български диджей, казват туроператори.

След края на летния сезон хотелите по морето затварят. Някои от тях, в по-малките курорти обаче специално ще отворят врати за Нова година, без да променят цените. Други ще работят само при записване на достатъчен брой желаещи да посрещнат 2026- та в техния град.

В Слънчев бряг повечето хотели няма да работят, защото не могат да запълнят капацитета си. В Несебър малки хотели очакват гости за Нова година. - “Вече сме готови с офертите. Този път много се постарахме”, казаха от един от най- предпочитаните хотели в града.

Нощувка тук на 31 декември струва 470 лева на човек. Две нощувки съответно на 30 и 31-ви или 31- ви и 1 януари са 780 лева на човек. Три нощувки излизат по 1000 лева на човек. За деца от 12 до 15 години има 20% отстъпка от редовната цена. за деца до 11 години една две и три нощувки са съответно 230, 400 и 490 лева.

Вечерята е на блок маса от 19 часа на 31 декември, с алкохол. Празничната новогодишна вечеря е с четиристепенно меню, отворена е боулинг залата на хотела като има бонус една игра в офертата. Включена е и празничната програма. От 10 до 14 часа на 1 януари има празничен брънч.

В Бургас хотелите работят на цени, както през цялата година. В хотел в центъра нощувката е примерно 99 лева. Към хотела има и ресторант, който си подготвя съответната новогодишна оферта. Много туристи и гости на града, които идват неорганизирано предпочитат точно този вариант - нощувки без специална оферта, защото те са непроменени от лятото и посещение на някой от известните ресторанти.

Иначе в един от най-известните хотели на Бургас има оферта също само за ресторанта в Новогодишната нощ. 264 лева е кувертът за възрастен. Менюто включва салата, предястие, основно ястие, селекция от деликатесни сирена и колбаси, новогодишна баница с късмети, десерт и отворен бар със селектирани напитки.

Минимум 3 хиляди лева трябва да си приготвите, ако искате да посрещнете Нова година в Банско. Минимум тридневните пакети за празника се предлагат в по-луксозните хотели от 1000 лева на човек в двойна стаят и стигат до над 6 хиляди лева.

В средния сегмент може да се намерят тридневни пакети за двама души до 2600 лева. Големият хит този сезон са вилите и къщите за гости.

За компании, наемащи цели къщи или вили, празничният престой може да струва около 7000-7500 лв. за три нощувки, което при десетина гости излиза приблизително 700-800 лв. на човек. Затова и почти са изчерпани местата в тези обекти, свободни места почти няма и в съседното село Баня.

Намират се и евтини хотели в Банско, които предлагат цена от 170 лева на човек при четири нощувки, но там пък има доста доплащания - паркинг-17 лева, ДДС, туристически данък, празнична вечеря -350 лева на човек.

В по-скъпите пакетни цени влизат и празнични менюта и програма. Хотелиерите се надпреварват да предлагат гастрономически преживявания, модерно СПА, супер шоу програми за всеки вкус.

Веселин Маринов, Сигнал, Agathangelos и бенд, Гръцка бузуки вечер с могъщите Panos Psaltis и Николай Лачев, Христина Ралева, Анелия и фолклорна програма, това са част от програмите, които се предлагат от хотелите. В съседен Разлог пък може да се намерят доста добри оферти като тридневен пакет за двама за 1450 лева със закуски и вечери, като в това число влиза и една празнична вечеря.