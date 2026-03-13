Депутатите от Комисията по енергетика в Народното събрание отново не събраха кворум. Както на предишното заседание на комисията, се регистрираха 10 народни представители, което пак се оказа недостатъчно за провеждане заседанието на комисията. Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са свързани с получаването на около 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Какво предвижда Законът за ВЕИ, с вносител Министерският съвет?

Със законопроекта основно се цели завършване на транспонирането на Директивата в българското законодателство, крайният срок за което беше на 21.05.2025 г. На 24 юли 2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на Република България за образуване на Процедура за нарушение № 2025/0198 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Процедурата е за неуведомяване в срок на Европейската комисия за мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2023/2413 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001, Регламент (ЕС) 2018/1999 и Директива 98/70/ЕО по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета.

Със законопроекта се предлага и изпълнение на част от ключов етап 96 по Реформа 6 "Увеличаване на електрическата енергия от възобновяеми източници" и на ключов етап 178 по Реформа C8.R5: "Електрическа мобилност" от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), както и на мярка 20 от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г. Извършени са и промени, с които се въвеждат изисквания на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Законопроектът следва заложеното в Директивата намерение - чрез адаптиране на съществуващата правна уредба по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници да се създадат условия за постигане на целта за неутралност по отношение на климата в Съюза до 2050 г., както и междинна цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

В тази връзка законопроектът отразява изменената с Директивата обща цел на Съюза за дела на енергията от възобновяеми източници от 42,5%, както и конкретно поставените цели за отделните сектори, в т.ч. сектор електрическа енергия, сектор за топлинна енергия и енергия за охлаждане и сектор транспорт.

С оглед на постигане на поставените цели и в отговор на изискванията на Директивата, законопроектът адаптира съществуващата национална правна рамка, в т. ч. в следните направления: