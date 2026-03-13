„Вместо да кажат едно „Благодаря“, продължават да правят безумни изказвания“: Борисов с критика към служебната власт

Войната в Близкия изток е много динамична, а ситуацията става много сложна – спекула с горивата е възможна и тук е ролята на правителството, НАП, КЗК и митниците. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Разград при оглед на саниран блок в града във видео, излъчено на живо във "Фейсбук"

По отношение на цените на горивата Борисов посочи, че правителството и контролните институции трябва да следят за евентуална спекула. Според него проверките могат лесно да установят на какви цени се внасят горивата и на какви цени се продават на бензиностанциите. Според него освен че има опасност цените да скочат, може петролът да стане дефицитна стока.

„По време на управлението на Асен Василев и Кирил Петков го усетихме – всеки ден, от всеки джоб излизаше по едно левче за дизел и бензин. Сега всеки ден от вашите джобчета са излезнали окол 560 хил. евро за „Боташ“. Ние първо да спрем да компенсираме турската икономика. За разлика от другите партии, ние сме праволинейни и не се радваме на чуждото нещастие“, каза Борисов.

„Дори и днес водят дебат с нас в парламента, при положение, че ние направихме голям жест – те изпратиха един проектобюджет и ГЕРБ го подкрепи. И те вместо да кажат едно „Благодаря“, продължават да правят някакви безумни изказвания. Какво щеше да стане, ако днес не бяхме подкрепили удължителния бюджет. Те нали чегъртат всичко? В Разград изчегъртаха ли всичко, изчегъртаха… За какво да ги подкрепям?“, заяви лидерът на ГЕРБ, цитиран от bTV.

По думите му МВР трябва много внимателно да следи за евентуална бежанска вълна.

Във връзка със Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше категоричен, че партията му ще подкрепи ратифицирането в парламента, тъй като документът е подписан от български представители и страната трябва да застане зад поетите ангажименти. Той отбеляза, че подкрепата е и заради ролята на българския дипломат Николай Младенов в процесите, свързани с инициативата. По думите на Борисов, ако има съмнения относно конституционността на ратификацията, правомощие на министър-председателя е да сезира Конституционния съд, но лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че страната ни трябва да подкрепи Съвета за мир.

„Надали Тръмп знае кой е Пеевски, той знае кой е Бойко Борисов, защото сме седели на камината и с часове сме си говорили. Той знае кой е Николай Младенов, знае кои сме ние, затова имаме българин начело и трябва да го подкрепяме. Когато канцлерът Мерц е при Тръмп – това е готино, но когато Росен Желязков е с него – това е лошо. Тук Пеевски няма абсолютно никаква роля, нула. Това, че те (ДПС-НН) го предлагат за ратификация, ние сме в позиция, че ако не го подкрепим, все едно не подкрепяме Росен Желязков, който го подписал“, коментира Борисов.

„Двама ортаци, двама съдружници във фирма – единият областен управител, другият зам.-областен управител. Те това се казва правителство на ПП-ДБ. Да им видят и морала, и честността и всичко останало. Поне да не спрат санирането на блоковете и малките къщи, защото това е най-добрата политика за всички семейства“, допълни той.

България „влезе в час с най-добрите в света“ с приетите законодателни промени за корпоративното подоходно облагане, заяви още лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Разград. По думите му с промените се създават условия за по-модерна и иновативна индустрия и икономика, като се предвиждат значителни данъчни облекчения за компании, които развиват научноизследователска и развойна дейност и внедряват иновации. Според Борисов това ще насърчи повече компании да инвестират в страната и ще подпомогне развитието на високотехнологичните сектори. Борисов отбеляза, че мярката е част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост и е необходима за получаването на европейско финансиране. Той посочи, че в страната има много добре подготвени специалисти и силен IT сектор, който може да се развива още по-успешно при подобни условия.

Лидерът на ГЕРБ коментира и програмата за саниране на жилищни сгради, която определи като „най-добрата социална политика“. По думите му през тази година се санират 770 жилищни блока. „Така градовете стават по-красиви, сградите по-енергийно ефективни, намаляват сметките за електроенергия, а стойността на жилищата се увеличава с около 30-40 процента“, каза той. По думите му санирането удължава и съществуването на сградите с поне три-четири десетилетия. Той добави, че най-добрият контрол върху строителните дейности при тези проекти се осъществява от собствениците на жилищата, които следят изпълнението на ремонтите. Борисов изрази надежда програмата да не бъде спирана от служебното правителство и посочи, че подобни проекти носят пряка полза за хората и за градската среда.

Бойко Борисов говори и за инфраструктурни проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията. По думите му на много места в страната загубите на вода достигат до около 85 процента, което води до по-високи цени за потребителите. „Когато се правят ремонти и се намалят загубите, цената на водата също може да бъде по-ниска“, отбеляза той, цитиран от БТА. И изрази надежда да няма населени места в страната без изградени водоснабдителни и канализационни системи.

По време на посещението си в Разград Борисов съобщи още, че бившият министър на образованието Красимир Вълчев ще бъде водач на листата на ГЕРБ в Разград на предстоящи избори.