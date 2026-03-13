Италианските митничари арестуваха български тираджия, след като откриха в камиона му 348 кг марихуана, оценена за 2 млн. евро. Зад решетките е 42-годишният Петър Д., повдигнато му е обвинение за международен наркотрафик.

ТИР-ът с дрогата пътувал с ферибот от Барселона и пристигнал на италианското пристанище Чивитавекия, на 70 км северно от Рим. Служители на Финансовата гвардия от Рим и Агенцията по митниците и монополите на Италия започнали проверка и в ремаркето открили 39 кашона, в които по документи трябвало да има електроуреди. Вътре обаче били намерени 307 вакуумирани пакета с марихуана. Част от кашоните били напръскани със силно миришещи вещества, включително - намазани с горчица. Това обаче не попречило на двете кучета Джакпот и Фрида, които работят към Финансовата гвардия в Чивитавекия, да надушат “тревата”.

По предварителните експертни оценки, наркотикът е за 2 млн. евро и с операцията е нанесен сериозен финансов удар върху международните канали за дрога. Акцията е част от засилените мерки по италианските пристанища. Разследването продължава, за да установи евентуални съучастници и за разкриване на цялата престъпна мрежа за трафик на дрогата от Испания към Италия и вероятно към други европейски пазари.