Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде генерален лиценз, разрешаващ продажбата на суров петрол и петролни продукти от Руската федерация.

OFAC издаде Генерален лиценз 134, "разрешаващ доставката и продажбата на суров петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на плавателни съдове към 12 март 2026 г.", според уебсайта на агенцията и "Интерфакс".

OFAC уточнява, че "всички транзакции необходими за продажбата, доставката или разтоварването на суров петрол или петролни продукти с руски произход, натоварени на който и да е плавателен съд", са разрешени.

Тази умишлено краткосрочна мярка няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство

Главният лиценз също така забранява "всякакви транзакции или дейности, свързани с Иран, правителството на Иран или стоки и услуги с ирански произход".

Разрешението е валидно до 11 април 2026 г.