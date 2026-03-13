Жена на 78 години е починала след усложнения от легионерска болест, съобщи д-р Мирослава Киселкова, началник на отдел "Противоепидемичен контрол" към Регионалната здравна инспекция в Бургас, цитирана от БТА.

Жената е била на екскурзия в Турция. След завръщането си у нас е приета в болница в Бургас, където по-късно е настъпил фаталният изход.

Легионерската болест не се предава от човек на човек. Източник на инфекцията са водопроводни съоръжения, които образуват воден аерозол и са заразени с бактерията, обясни за БТА д-р Киселкова. По думите ѝ микроорганизмът се развива във водопроводните системи и рискът възниква при вдишване на заразен аерозол, например при използване на душ или чешма.

Заболяването се регистрира сравнително по-рядко в сравнение с масовите респираторни инфекции.

То може да протече леко с грипоподобни симптоми, но може да се развие много тежко с пневмония и дихателна недостатъчност, при което смъртността е висока, допълни д-р Киселкова.

По думите на специалиста инкубационният период е между два и десет дни. Често заболяването се свързва с пътувания и престой в туристически обекти, където водопроводните системи не са били използвани дълго време.

Ако преди началото на сезона не е направена профилактика и дезинфекция на водопроводната система, съществува риск от развитие на бактерията, посочи д-р Киселкова.

Тя уточни, че при съмнения за легионерска болест се извършва епидемиологично проучване и се вземат проби от водата, които са изследват в национална лаборатория. От 2023 година контрол от върху наличието на бактерията е регламентиран и в Наредбата за водите за питейно-битови нужди, като под наблюдение попадат приоритетни обекти като хотели детски градини училища и лечебни заведения.

Според д-р Киселкова най-уязвими са възрастните, пушачите и хората с придружаващи заболявания или отслабена имунна система.

Рискът е свързан не с пиенето на водата, а с вдишването на аерозола, който се образува при пускане на душ или чешма, уточни тя.

Специалистите съветват при настаняване в хотел първоначално да се пуснат за кратко душа и чешмата и помещението да се проветри, за да се намали рискът от вдишване на воден аерозол.

Това са елементарни мерки, които могат да помогнат за ограничаване на риска, обясни д-р Киселкова.