25 769 ученици от 1. до 12. клас прекрачиха прага на училищата през новата учебна 2026/2027 година в община Бургас. 1 947 пък са първокласниците, които за първи път чуха училищния звънец. Първият учебен ден в Бургас започна с обновена образователна инфраструктура, нови учебни бази и допълнителни места за децата.

За да отговори на нарастващия брой на децата в града, Община Бургас продължава ежегодно да инвестира в нови корпуси и обновяване на детски градини и училища. Сред най-значимите обекти е новата сграда на ОУ „Ал. Г. Коджакафалията" в кв. „Крайморие", разполагаща с 8 класни стаи, специализирани кабинети, STEM център, физкултурен салон и плувен басейн. „Днес е специален ден, защото откриваме и новото училище в Крайморие. Няма нищо по-прекрасно от това да градиш, да знаеш и да можеш", заяви кметът Димитър Николов при откриването.

Нов учебен корпус посреща и учениците на ОУ „Васил Априлов" — с 4 класни стаи, лекционна зала за 116 места и зони за чуждоезиково обучение, изкуство и извънкласни дейности. Благодарение на новата база училището преминава изцяло на едносменен режим на обучение, което кметът определи като дългоочаквана промяна.

С модерна база стартира годината и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, където е изграден Център за високи постижения „Компютърни науки" за обучение по програмиране, роботика и изкуствен интелект. Ремонт премина и Спортно училище „Юрий Гагарин" — с нова фасада, дограма, ВиК и електроинсталации, както и обновени стаи в общежитието.

Разширяват се и възможностите за най-малките — нов корпус с две групи и 50 места отвори в ДГ „Ален мак" в кв. „Сарафово", нова яслена група е разкрита в ДГ „Чайка", а в кв. „Победа" вече работи филиал на ДГ „Надежда" с две групи за 50 деца. Допълнителна паралелка е открита и към ОУ „Любен Каравелов".

Сред по-мащабните проекти е и модернизацията на ОУ „Иван Вазов" в кв. „Банево" по програма RE-SKIN, включваща фотоволтаичен покрив, термопомпена система и смарт зарядно за електромобили. Всички 52 училища в общината вече разполагат със STEM центрове.

Предстои и разширение на ДГ „Пролетна дъга" в с. Маринка, а общината вече има осигурен терен за нова детска градина в кв. „Ветрен".