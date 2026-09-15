Европейската комисия подготвя нови правила, ограничаващи достъпа на деца под 15 години до социалните мрежи. Според информация на "Политико", позоваваща се на документи и свои източници, в четвъртък изпълнителният орган на ЕС ще представи нов законопроект — т.нар. „EU KIDS Act".

Документът предвижда многостепенна система за достъп до социалните мрежи под родителски надзор до навършване на 15-годишна възраст. Той ще се отнася не само за класическите социални мрежи, но и за платформите за споделяне на видеоклипове, онлайн игрите, както и за чатботовете и помощниците с изкуствен интелект, като изключва образователните инструменти.

Предложението не въвежда строга възрастова граница, а разграничава типовете профили според възрастта. За деца под 13 години родителите ще могат да откриват и изцяло да контролират профили, отговарящи на строги стандарти за безопасност. За възрастовата група 13–15 години се предвиждат начални акаунти с родителски контрол, ограничения за времето пред екрана и за контакт с непознати. След навършване на 15 години тийнейджърите ще могат да създават собствени, самостоятелни профили.

Платформите ще бъдат задължени да проверяват възрастта на потребителите си, а за надзора на спазването на правилата ще бъде създадена нова структура с надзорни такси, заплащани от самите компании. Контролът върху най-рисковите услуги ще бъде централизиран в ръцете на Европейската комисия, докато националните регулатори ще следят по-малките платформи.

Инициативата идва на фона на засилващ се натиск върху Брюксел, воден в частност от френския президент Еманюел Макрон, както и от здравни експерти и родителски организации, обезпокоени от влиянието на платформи като TikTok и Instagram върху психичното здраве на непълнолетните.

Държави като Гърция, Франция, Италия, Полша, Румъния, Австрия, Дания и Португалия вече работят по собствени национални закони с подобна насоченост, с възрастови граници между 13 и 16 години, в зависимост от държавата. Естония и Чехия засега са единствените страни, обявили се против общоевропейска забрана, докато Хърватия отхвърли подобно предложение през март, а Белгия все още се въздържа от присъединяване към инициативата.

У нас темата беше повдигната през май тази година, когато ГЕРБ предложи промени в Закона за закрила на детето за забрана на социалните мрежи за лица под 16 години, с възможност за достъп с родителско съгласие между 13 и 16 години. Предложението не бе прието, но седмици по-късно управляващите от „Прогресивна България" също заговориха за въвеждане на подобни ограничения.