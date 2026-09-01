5 са офертите в обществената поръчка за актуализиране на техническия проект и основния ремонт на тунел "Траянови врата“ на АМ "Тракия“. Отворени са предложенията на:

"Европейски пътища“ АД;

"ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД;

"Обединение "Тунел груп 2026“, в което участват: "Джи Пи Груп“ АД и "Трейс Груп Холд“ АД;

"Стенос“ ДЗЗД, в което са: "ВДХ“ АД, "Хидрострой“ АД и "Вахостав“ АД;

"Сдружение "Траянови врата 2025“, с което са: "ОРС – Инфраструктура“ ООД и "Тодини Коструциони Генерали“ С.п.А.

Основният ремонт на съоръжението ще включва изграждането на нова хидроизолация, вентилационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове, съобщиха от АПИ. Заложена е реконструкция на пътното платно и входовете на тунела, обновяване на асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за извеждане на пътниците в случай на инцидент. Ремонтираният тунел ще има комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система, енергоефективно осветление и др.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 40 433 152,49 евро без ДДС и средствата ще са от републиканския бюджет. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 365 дни. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Тунел "Траянови врата“ е при 53-и км на АМ "Тракия“ и е в експлоатация от 40 години – от 1985 г. Дължината на тръбата в посока Бургас е 720 м и за последно е ремонтирана в периода 1996-1997 г. Тръбата за София е 685 м и на нея е извършван ремонт между 2002-2003 г. Съоръжението има по 3 ленти за движение във всяка тръба.

След приключването на основния ремонт на съоръжението ще бъдат изпълнени задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност на тунелите на трансевропейската пътна мрежа. Директивата се прилага за всички тунели от трансевропейската мрежа с дължина над 500 метра, независимо дали са в експлоатация, в период на изграждане или на етап проектиране.