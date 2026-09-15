Галерия-музей „Георги Баев“’ има удоволствието да Ви покани на 28-то издание на изложба „Звук и цвят“. Събитието е на 22 септември от 18:00 часа и се организира съвместно с Дарик. Жителите и гостите на Бургас ще имат възможността да бъдат първите посетители на експозицията, която показва резултата от артистичния пленер, представящ природата на Странджа планина и морския бряг.

Началото на първия пленер „Звук и цвят“ е поставено през 1999 г. През изминалите десетилетия той успя да изгради пълноценна и жива творческа общност с над 190 утвърдени автори от цялата страна от различни поколения, които създадоха сбирка с над 600 произведения на съвременното българско изкуство. По традиция творбите от пленера се представят първо пред бургаската публика в Деня на независимостта.

В тазгодишното издание участват: Гергана Минкова, Димитър Павлов, Димо Колибаров, Калия Калъчева, Кристина Вътова, Петра Димитрова, Румен Атанасов, Стефан Божков, Юлиана Текова и Юлий Таков.

На откриването ще присъстват авторите, което ще даде възможност на посетителите да общуват директно с тях. Експозицията може да бъде разгледана до 22 октомври в Галерия-музей „Георги Баев“, която се намира на бул. „Демокрация“ № 6.