Бюджетната процедура за 2027 г. започна, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

„Изпратено е писмо до всички министерства и първостепенни разпоредители, така че в сроковете да имаме бюджет. Целият бюджетен процес в момента тече в много напрегнати срокове и график, за да успеем до 15-ти октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и параметри по бюджета с изискванията, които имат те по отношение на процедурата за прекомерен дефицит към България. Набран е дългът, необходим за разплащанията по ПВУ“, обясни Донев, цитиран от Нова ТВ.

По думите му правителството прави всичко възможно бюджетът от 3,8% да бъде свален в критериите от Маастрихт. „Бюджетът за 2026 г. беше приет на 31 юли, целият цикъл беше изместен с повече от половин година напред, всички разчети и разходи се изместват през третото и четвъртото тримесечие. Много зависи от реализираните проекти. Сред приоритетите е консолидация на разходите, но ако общините и министерствата не реализират проектите по капиталовата програма, разходът ще се премести през 2027 година“, посочи министърът.