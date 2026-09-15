Десетки служители ще бъдат преместени от една структура на държавната администрация в друга в следващите седмици. Разместванията предстоят покрай сериозните промени, които "Прогресивна България" започна по министерствата. Заедно със служителите ще трябва да се прехвърли и огромен обем документация – преписки, счетоводни документи, дела на служители и т.н. Това се вижда от новата порция промени в устройствени правилници, публикувани за обществено обсъждане, съобщи Сега.

Екоминистерството публикува вчера проект на изцяло нов устройствен правилник на министерството, покрай който представя и намерението си да окрупни регионалните инспекции по околната среда и водите. Както "Сега" писа, те ще бъдат намалени от 15 на 7, като подробности за това ще се разберат, когато се публикува новият правилник за дейността им (той е отделен от този на министерството). Това, че ще останат по-малко от половината инспекции няма да доведе до съществена разлика в числеността на служителите – намалението ще е само с 60 бройки. Министерството обяснява промените с необходимостта да се намалят началниците, за да се пренасочи освободеният ресурс към контролна дейност, като уверява, че експерти от инспекциите няма да се махат. Сравнение със сегашния правилник обаче показва, че всъщност ще има намаление на специализираната администрация с 20 бройки и увеличение на общата с 10, а би следвало да е обратното. Общо цялото намаление на щатното разписание ще е със 79 бройки, от 2691 на 2612, пише в доклада към проекта. В него има любопитни данни за Националния институт по метеорология и хидрология, който е със 714 щатни бройки (институтът има огромна регионална мрежа).

Наред с намаляването на РИОСВ-тата, екоминистърът Росица Карамфилова планира да прехвърли към тях контрола на водите, които сега са към басейновите дирекции. Именно заради това до края на годината трябва да бъдат прехвърлени 69 служители от едната структура към другата, без да се прекъсват служебните им отношения. Голяма част от служителите на самите инспекции също ще трябва да се прехвърлят, тъй като преминават към нови звена, заедно с цялата документация. В доклада към проекта не е споменато изрично дали ще има нови конкурси за директори на инспекции след окрупняването им по аналогия със здравното министерство, където реформата ще се използва и за подмяна на директорите на РЗИ.

Екоминистерството е второто след здравното министерство, което обявява огромни размествания. В МЗ също ще трябва да се прехвърлят огромен брой служители и архиви. Регионалните картотеки на медицинската експертиза например ще се прехвърлят към НЕЛК. Всички служители и документацията на регионалните здравни инспекции също ще се прехвърлят към министерството, като ще има и пълна подмяна на директорите им. Нови договори ще трябва да подпишат и служителите на Националния център по радиобиология и радиационна защита, които се вливат в Националния център по обществено здраве и анализи.

Другите съкращения, които излязоха наяве, са в Агенцията по заетостта. Там обаче картината е много различна – съкращават се главно трайно незаети длъжности. Намалението ще е със 130 щатни бройки – от 2209 на 2079. С вътрешни размествания, в общата численост ще бъдат подсилени финансовите контрольори, които сега са крайно недостатъчно, според доклада към проекта. Те ще бъдат увеличени с 9 бройки.

На този фон към момента е трудно да се оцени доколко започналите мащабни промени ще доведат до някаква смислена оптимизация на администрацията. И в новото щатно разписание на екоминистерството например политическият кабинет на министъра ще е от 10 позиции, пресцентърът – от 6, а специализираните служители в дирекция "Опазване чистотата на въздуха" ще са едва 13.