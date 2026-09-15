Новият филиал на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в бургаския квартал „Крайморие“ отвори врати днес и прие първите си ученици. Кметът на Община Бургас Димитър Николов откри учебната година в новото училище, което предлага съвременна среда за обучение, спорт, изкуства и развитие на учениците.

Новата сграда е комплекс от учебен корпус с 8 класни стаи и кабинети, физкултурен салон, плувен басейн и специализирани пространства за изобразителни дейности, информационни технологии и природни науки. Изграден е и СТЕМ център, в който учениците ще могат да развиват знания и умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката.

В училището са обособени още кабинети по музика и техника, медицински и логопедичен кабинет, както и различни зони в дворното пространство. Многофункционалните пространства позволяват в сградата да се провеждат не само спортни, но и културни и музикални събития.

„Няма нищо по-прекрасно от това да градиш, да знаеш и да можеш. А днешният учебен ден е още по-специален, защото съвпада с откриването на новото училище в „Крайморие“, заяви кметът Димитър Николов.

Той благодари на проектантите и строителите, допринесли за реализацията на проекта, като специално поздрави младия бургаски архитект Данков за неговата работа по създаването на сградата.

Кметът подчерта, че новото училище е важна част от развитието на квартала, който през последните години получи и нова детска градина и нов храм.

„След като изградихме нова детска градина и нова църква, дойде ред в „Крайморие“ да се изгради и ново училище“, каза Димитър Николов.

Той припомни и че теренът, върху който днес се намира училището, е бил предвиден за друго предназначение, но благодарение на усилията на Община Бургас той е запазен за обществена инфраструктура и е обособен така, че да отговори на изискванията за съвременно училище.

Специално внимание кметът обърна на възможностите за спорт и изкуства, които новата база предоставя. Училището разполага с модерен физкултурен салон, многофункционална зала и плувен басейн, а учениците ще имат възможност да се развиват и в различни творчески направления. В екипа на училището е и европейският шампион по плуване Георги Михалев, който ще преподава плуване на учениците.

Новото училище ще има и морска база, която ще бъде допълнена с нови ветроходни лодки. Така децата ще могат да се запознават с ветроходството, морските възли и правилата за безопасност, както и с темите за опазване на Черно море и Световния океан.

„Убеден съм, че след време ще се гордеете, че сте били първите ученици в това прекрасно училище. Пожелавам ви любопитни и интересни мигове в новата сграда. Нека Бургас да просперира с вашите знания и умения!“, пожела Димитър Николов на учениците.

С откриването на новия филиал ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ разширява своята образователна инфраструктура и създава условия за модерно обучение, спортна подготовка, развитие на творческите способности и формиране на отношение към морето и природата.

На откриването присъстваха още заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Община Бургас Михаил Ненов, зам.-кметът по строителство Чанка Коралска, зам.-кметът по бюджет и финанси Станимир Апостолов, ректорът на БДУ „Проф д-р Асен Златаров“ проф. Сотир Сотиров, зам.-ректора на ТК „Любен Гройс“ Михаил Михайлов, холивудският актьор и преподавател доц. Димитър Маринов, главният архитект на Община Бургас арх. Тихомир Райчев, директорът на общинска дирекция „Образование“ Катя Мишева, учители, родители и ученици.