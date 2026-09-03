Международният форум „Морско наследство и рибарски традиции“ събра в Бургас експерти, учени, представители на местната власт, музеи и рибарски общности от девет държави. Двудневното събитие поставя във фокус опазването на живите традиции, свързани с морето, и предаването им на следващите поколения.

Форума в Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ откриха заместник-кметовете на Община Бургас Диана Саватева и Манол Тодоров и директорът на Регионалния исторически музей – Бургас Милен Николов.

„Морското наследство на Бургас не е само история, която пазим, а жива памет, която продължава да съществува чрез хората. „Ченгене скеле“ е най-добрият пример за това – тук рибарските традиции се предават между поколенията и се превръщат в част от съвременния културен облик на града. Затова за нас е особено ценно именно Бургас да бъде място за международен обмен на опит и идеи за тяхното съхраняване“, каза заместник-кметът Диана Саватева.

Необходимостта самите общности – носители на традициите, да участват активно в тяхното съхраняване, подчерта д-р Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

„В сърцето на всичко това е „Ченгене скеле“ край Бургас. То е уникално място, защото е едно от малкото в България, които умело съчетават експонирането на наследството и разказа за него през неговите истински носители“, посочи Тодорова.

От името на местната рибарска общност Димитър Янчев от Сдружение „Морски сговор“ подчерта символичното значение на избора на място за провеждане на форума. „За първи път такъв форум се провежда тук, в рибарското селище.“, каза той.

Програмата продължи с дискусии за традиционните практики, занаятите и кухнята, вдъхновени от морето, както и за съвременните начини за интерпретиране на морското наследство и връзката му с устойчивото развитие. Вечерта са предвидени прожекции на документални филми за живото морско наследство на Югоизточна Европа.

На 4 септември форумът продължава от 10:00 часа в двора на Етнографската експозиция на РИМ – Бургас с кулинарна демонстрация и представяне на традиционните обичаи „Валянка“ и „Еньовден“.

Организатори са Община Бургас, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Фондация „Бургас 2032“ и Регионалният исторически музей – Бургас.