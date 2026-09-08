Цените на жилищата в Европейския съюз са се увеличили с около 65% през последното десетилетие, докато наемите са поскъпнали с близо 22%. На фона на задълбочаващите се проблеми с достъпността на жилищата Брюксел обсъжда мерки, сред които и възможност за сериозно ограничаване на краткосрочните наеми.

Идеята все още не е гласувана, обясни брокерът на недвижими имоти Красимир Попов пред телевизия Bulgari on Air. Според него целта е отделните държави, а при необходимост и местните власти, да получат повече правомощия за регулиране на този пазар.

Подобна възможност би била особено важна за туристически градове като Венеция и Барселона. Там голям брой жилища се предлагат за краткосрочно настаняване на туристи, което затруднява хората, които живеят и работят в градовете, да намерят имот за дългосрочен наем.

Предвижда се обаче ограниченията да не могат да бъдат въвеждани автоматично. Съответните райони първо ще трябва да докажат, че краткосрочното отдаване действително оказва негативно влияние върху местния жилищен пазар.

Според Попов подобни мерки едва ли ще окажат съществено влияние върху България. Той посочи, че жилищният фонд в София е близо 800 хил. жилища, докато около 3100 от тях се използват за краткосрочно отдаване. Това представлява приблизително 0,4% от общия брой.

Брокерът направи разграничение и между различните видове наеми. Краткосрочното отдаване може да бъде както за една нощ, така и за седмица или десет дни, докато средносрочните договори обикновено са за период между три и 12 месеца.

Попов смята, че при толкова малък дял на краткосрочните наеми българският пазар до голяма степен се регулира сам. Ситуацията е различна в някои големи европейски градове, където силният туристически поток се съчетава с голямо търсене на жилища от местните жители и работещите.

Обсъжданите европейски мерки не се ограничават само до краткосрочните наеми. Предвиждат се и по-лесни процедури за издаване на разрешителни за строеж, което би трябвало да стимулира предлагането на нови жилища.

По отношение на България Попов отчита известно успокояване на имотния пазар след засиленото купуване през миналата година. Купувачите вече разполагат с повече време да сравняват различни предложения и да вземат решение.

Недостиг на жилища продължава да има, но според брокера той не е толкова сериозен, а новото строителство привлича все по-голяма част от търсенето. Наред с това се забелязва тенденция купувачите да търсят по-големи жилища.

Интересът към централните части на големите градове остава висок, но те са предпочитани в по-голяма степен от бизнеса. За живеене част от купувачите търсят по-спокойна среда и се насочват към периферията.

Тенденцията е видима и около София, където расте интересът към къщи. С увеличаването на разстоянието от столицата цените обикновено намаляват, което прави подобни имоти по-достъпни за част от купувачите.