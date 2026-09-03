Служители на ВиК-Варна успяха да спрат водоснабдяването на пет незаконни къщи в комплекс в местността „Баба Алино", за които Община Варна е издала заповеди за премахване още през септември миналата година.

Опит за изпълнение на заповедите преди дни се провали, след като живущи в комплекса заключиха главната шахта с катинар. От дружеството дадоха тридневен срок за осигуряване на достъп, като предупредиха, че в противен случай ще спрат водата на целия комплекс, в който има и една законно построена сграда с обитатели.

При проверката служителите на ВиК откриха, че незаконните имоти са били захранвани чрез нерегламентирано изградена мрежа. В самата главна шахта на законната сграда инвеститорът бил монтирал байпас, отклоняващ вода към околните незаконни постройки, а в съседна шахта бяха открити седем водомера.

„При нас няма никакви планове, не са издавани разрешения. Тук е изградена много сериозна мрежа, но не по правилата, защото в една водомерна шахта трябва да има един водомер, а не няколко", коментира главният инженер на ВиК-Варна Светослав Натов, категоричен, че разрешения за подобна мрежа никога не са издавани.

В момента в спрените от водоснабдяване къщи няма живущи, но от седмица десетки хора в комплекса са останали и без ток. Сред засегнатите е Мария Шивикова, чието жилище е в списъка за събаряне. Тя разказва, че двамата със семейството си са закупили имота в началото на годината, разсрочено, по 5000 евро на тримесечие в продължение на пет години, след като предишният им дом в Украйна е бил разрушен. Комплексът „Форест клуб" е бил рекламиран с обяви из целия град, а таксите за ток и вода са плащани директно на фирмата инвеститор. В момента жената готви и пере при съседи, тъй като собственото ѝ жилище е без ток.

Шивикова смята, че отговорност за ситуацията носят не само инвеститорът, но и общината, бездействала с години, както и кадастърът, в който имотът ѝ е бил редовно вписан. „Всички имат вина, ние също, защото сметнахме, че след като имаме всички нужни документи, сделката е изрядна и законна", коментира тя.

Единствената законна сграда в комплекса е построена преди десетилетия като почивна станция, а по-късно е преустроена в жилищна кооперация.