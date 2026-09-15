Четири посоки в изкуството – театрален плакат, живопис, дигитална графика и запазена марка, събират богатия и разпознаваем творчески свят на Стойко Сакалиев в специално издание, което ще бъде представено пред бургаската публика.

На 24 септември от 18:00 часа в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ ще се състои среща, посветена на годишнината и творчеството на художника и представянето на албума „Театрален плакат, живопис, дигитална графика, запазена марка“.

Изданието събира различните лица на творчеството на Стойко Сакалиев и проследява пътя му в изкуството – от силата и въздействието на театралния плакат и живописта до съвременния език на дигиталната графика и визуалната идентичност.

Това е среща с творец, за когото образът не е просто изображение, а начин да разказва, да оставя следа и да създава памет.

Албумът ще бъде представен от Пенка Седларска, Симеон Димитров и Пеньо Костадинов, които ще разкажат за творческия път, художествения почерк и значимите посоки в работата на Стойко Сакалиев.

Събитието ще се проведе на 24 септември от 18:00 часа в Регионална библиотека „Пейо Яворов“, ул. „Средна гора“ №14.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас.

Входът е свободен.