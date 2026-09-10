Екип на РИОСВ-Бургас извършва проверка на основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД след постъпили сигнали от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас, съобщиха от екоинспекцията.

Социалните мрежи буквално бяха залети от постове на граждани с въпроси какво се случва, задушливата миризма е била усетена дори в помещения със затворени прозорци и в различни точки на града - „Славейков“, „Лазур“, центъра и т.н.

Близо 40 сигнала са подадени на „зеления телефон“ на екоинспекцията през изминалото денонощие, затова експерти на РИОСВ-Бургас са на място и проверяват работата на нефтената рафинерия. Проверката обхваща технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и спазването на условията в комплексното разрешително на дружеството.

Експертите проверяват и изпълнението на Плана за оперативни действия на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД при неблагоприятни метеорологични условия, съпроводени с отклонения в качеството на атмосферния въздух и/или генериране на неприятни миризми.

След приключване на проверката и анализ на установеното РИОСВ-Бургас ще информира обществеността за резултатите, добавиха от екоинспекцията.