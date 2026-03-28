Знанието е най-добрата инвестиция в бъдещето. С тази увереност преподаватели и образователни експерти от две училища в община Руен - „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Просеник и „Д-р Петър Берон“ в с. Разбойна - се включиха в нова, амбициозна инициатива в подкрепа на деца и родители от уязвими групи чрез създаване на по-добри условия за достъп до образование и преодоляване на демографски, социални и културни бариери в мултикултурна среда.

Целта е насърчаване на приобщаващо образование с висока добавена стойност за децата - независимо от техните различия, социален статус, етническа принадлежност, местоживеене и култура, както и изграждане на сигурна опора за местните общности за преодоляване на стереотипи, предразсъдъци и негативни нагласи.

Проектът „Заедно за по-добри резултати“ ще продължи 24 месеца. Стойността му е 313 815 евро и е съфинансиран по програма „Образование“ 2021–2027 на Европейския съюз. Той ще обхване и образователни медиатори, социални работници, представители на просветните и местните общности, които ще съдействат за засилване на доверието и осигуряване на пълен обхват от дейности за гарантиране на равнопоставеност в класната среда.

Това ще бъде реализирано и чрез мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на училище с целенасочен подход и насърчаване на гъвкави програми за втори шанс, обмяна на опит, успешни практики и мобилност.

„Този проект е бъдеще за нашата общност. Убедена съм, че можем да изградим среда, в която нашите деца да се развиват и израстват като достойни и уверени в своите знания и способности. Само заедно можем да направим промяната възможна и да постигнем големите цели“, каза директорът на Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Просеник, община Руен - Атанаска Стоянова, която представи проекта пред преподаватели, родители и местната общност.

Над 120 деца ще бъдат включени в междуучилищни дейности - състезания, спортни празници, фестивали и др. Над 70 ученици са обхванати в групи за допълнителни обучения за преодоляване на затруднения в класните стаи.