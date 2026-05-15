И тази година Бургас ще посрещне изгрева на 1 юли с музика, море и свободен дух. July morning отново ще събере жители и гости на града на плажа за една незабравима нощ под открито небе с вход свободен. Публиката ще се наслади на рок емоции, любими изпълнители и магията на първото юлско утро край морето.

Хедлайнери тази година са SEVI и неповторимият Johnny Gioeli. Една от най-успешните български рок групи с международно признание ще излезе на сцената заедно с легендарния вокалист на Hardline и Axel Rudi Pell за мощен концерт, изпълнен с енергия, емоция и впечатляващи рок парчета. Публиката ще чуе както авторска музика на групата, така и някои от най-великите рок хитове, изпълнени съвместно със специалния им гост.

За първи път на сцената на фестивала ще се качи варненската банда БУМЕРАНГ. Стилът им съчетава мелъди хард рок и прогресив рок, а в програмата им са включени основно авторски песни, създадени през последните години. Групата има близо 30-годишна история, а в състава ѝ са Красимира Борисова, Станислав Борисов, Кирил Русев и Валентин Ставрев.

След година и половина затишие на сцената се завръщат и The Pomorians с Янко Бръснаря. Те ще донесат характерната си комбинация от рокендрол, блус и морски дух, а под звуците на пънк реге музиката ще изпълнят богата програма от морски и летни песни. Очакват се както любими хитове, така и съвсем нови парчета.

Още една рок легенда се очаква да се присъедини към фестивала, като името ѝ ще бъде обявено съвсем скоро, съобщи Марияна Добрева-Велева – вокалист, композитор и инструменталист на група Силует, която от години организира събитието в партньорство с Община Бургас.

Кулминацията на вечерта традиционно ще бъде посрещането на изгрева на 1 юли под звуците на July Morning – песента, превърнала се в символ на свободата, лятото и морските срещи по българския бряг.