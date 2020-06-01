„Опел Корса” се заби в дърво на пътя Сунгурларе – Садово, жена и 8-годишно момченце пострадаха

Двама души са в болница след като лек автомобил се заби в дърво. Не е ясно кой е бил зад волана. Инцидентът е станал на 31-ви май около 01.00 ч. на пътя Сунгурларе - село Садово.

По неустановени до момента причини лекият автомобил „Опел Корса”, с бургаска регистрация, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътно дърво. Колата е собственост на 33-годишен мъж от село Садово.

Пострадала е 27-годишна жена от село Садово, която е транспортирана до МБАЛ - Сливен с фрактура на лявата подбедрица и луксация на коляното, без опасност за живота. Също 8-годишно момченце от село Садово, син на собственика на автомобила, което е настанено за лечение в МБАЛ - Сливен с охлузни рани, без опасност за живота. По случая в Районно управление - Сунгурларе е образувано досъдебно производство.