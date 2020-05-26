Огнена нощ в Камено: Изгоряха леки коли „Рено“ и „Мерцедес“

Две коли изгоряха тази нощ на улц „Георги Кондолов“ в Камено. Сигналът е получен около 02.05 ч. в Районно управление – Камено. Огънят е потушен от един противопожарен екип. От инцидента напълно изгорели лек автомобил „Мерцедес S 550”, със сливенска регистрация, ползван от 43-годишен мъж от Камено и автомобил „Рено Лагуна”, с бургаска регистрация, собственост на 27-годишен мъж от Камено.

Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети са в процес на изясняване от Районно управление – Камено.