Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще посети Бургас на 12 октомври, понеделник, за разговори по ключови за морския град теми, сред които транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването в българската акватория. Това съобщава BGNES.

В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на общината Димитър Николов и представители на Областната администрация. Сред акцентите в разговорите ще бъдат и съвместните инициативи във връзка с провеждането на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г.

Пристанищната инфраструктура и организацията на достъпа до нея ще бъдат в основния фокус на визитата. В 11:00 ч. министърът, кметът и представителите на местната власт ще направят съвместна обиколка на Зоната за обществен достъп на пристанищен терминал „Бургас-изток 1“ и на трафик кулата, като в нея ще могат да се включат и представители на медиите.

За 11:30 ч. на Пристанище Бургас е насрочен кратък брифинг, на който се очаква да бъдат представени акцентите от посещението и обсъжданите теми.