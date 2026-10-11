Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. Товаа съобщи той в публикация в собствената си социална мрежа Truth Social, без да предоставя подробности за договореностите.

"С незабавен ефект влиза в сила ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. И двете страни се съгласиха. Не го нарушавайте! Благодаря ви за вниманието по този въпрос. Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП", написа американският президент.

Към момента на съобщението обаче нито Киев, нито Москва са потвърдили официално, че е постигнато такова споразумение. Не са обявени и конкретните му условия. Новината идва на фона на изострянето на отношенията между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски заради украинските удари по руски петролни рафинерии и енергийни обекти