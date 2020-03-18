Регионалният исторически музей кани бургазлии на виртуална обиколка

Четирите експозиции на Регионален исторически музей - Бургас предлагат виртуална обиколка с 360° заснимане в Google Maps. Всеки, който иска, може да ги види свободно, докато си стоите вкъщи.



Във фейсбук страницата на музея ще бъдат споделяни линкове към виртуалните обиколки за всяка една от експозициите.

Предлагаме ви да започнете от Природонаучния музей:

https://www.google.bg/maps/@42.494392,27.474796,3a,75y,261.37h,93.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNnEv4tOTZzfMLfDBnYP7k44_5LgEkLp7qNTgek!2e10!3e11!7i8192!8i4096?hl=bg

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