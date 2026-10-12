Двама мъже са предизвикали пожара във вилна зона „Пирамидата“ край бургаското село Изворище, който избухна на 9 октомври т.г., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

53-годишен мъж и 85-годишният му баща са запалили купчина със събрана суха трева, при което огънят се е разраснал и е обхванал 500 декара сухи треви, храсти и овощни насаждения край селото.

Сигналът за пожара е подаден около 15:14 ч. в петък, като в потушаването му са участвали пет противопожарни автомобила с 13 огнеборци.

По случая е образувано досъдебно производство.