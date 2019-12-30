Двама мъже откраднали 700 литра дизел от бившето военно поделение в Звездец

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Миналата седмица бе спрян микробус, превозващ дизела

Близо 700 литра дизелово гориво, което миналата седмица бе засечено в микробус “Фиат”, с бургаска регистрация, управляван от 40-годишен мъж от Приморско, е било откраднато от сградата на бившето военно поделение в село Звездец. Това съобщават от полицията. Горивото е откраднато от двама мъже на възраст 29 и 34 години. Първият от село Звездец, а вторият от Средец, които направили пълни самопризнания. Припомняме, че микробусът с дизеловото гориво, пренасяно с два 200-литрови метални варела с дизелово гориво и десет туби от по 30 литра, е спрян около 18.30 ч. на 26.12.т.г. на улица “Петрова нива” в село Звездец от служители от Граничен полицейски участък - Малко Търново и Районно управление - Малко Търново. По случая в Районно управление - Малко Търново е образувано бързо полицейско производство.

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